Эксперт по питанию Алименко заявил о свойстве алкоголя снижать стрессоустойчивость

Эксперт подчеркнул, что алкогольные напитки ухудшают психическое здоровье человека. По его словам, регулярное их употребление приводит к истощению запасов серотонина, подавляющего стресс и не позволяющий человеку «упасть в эмоциональную яму». Алименко также отметил, что запасы серотонина могут истощиться навсегда.