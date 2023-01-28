Эксперт по питанию Алименко заявил о свойстве алкоголя снижать стрессоустойчивость

Употребление спиртных напитков негативно влияет на стрессоустойчивость. Об этом заявил специалист по рациональному питанию Иван Алименко. Он рассказал, какими свойствами обладает алкоголь.
Эксперт подчеркнул, что алкогольные напитки ухудшают психическое здоровье человека. По его словам, регулярное их употребление приводит к истощению запасов серотонина, подавляющего стресс и не позволяющий человеку «упасть в эмоциональную яму». Алименко также отметил, что запасы серотонина могут истощиться навсегда.
«Даже если вы потом перестанете употреблять алкоголь, то организм сам не сможет вернуть стрессоустойчивость», — приводит его слова радио Sputnik.
В случае полного истощения запасов серотонина пациенту будет необходимо принимать специальные препараты, в частности антидепрессанты. При этом специалист допустил вероятность того, что даже они могут не оказать никакого эффекта.