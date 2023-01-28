TV5 Monde: Евросоюз увидел в дружбе ЮАР с Россией «раздражающие моменты»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил недовольство улучшением отношений между ЮАР и Россией, пишет TV5 Monde.
Все страны имеют право на собственную внешнюю политику, но годовщина спецоперации на Украине не лучшее время для военных учений с Китаем и Россией, заявил Боррель на пресс-конференции с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
При этом ЕС не просит Южную Африку выбирать сторону в конфликте, а надеется на содействие в достижении мира на Украине, подчеркнул дипломат. В свою очередь Пандор подчеркнула право своей страны на совместные учения со своими партнерами.
Ранее Южную Африку посещал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сразу после его визита в страну прилетела глава министерства финансов США Джэнет Йеллен, предупредившая Пандор о последствиях нарушения антироссийских санкций.