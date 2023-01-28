О чем он думает: почему Беглов демонстрирует некомпетентность в вопросах управления городом

Между тем, в действительности данная организация учреждена распоряжением комитета по управлению городским имуществом №1471 от 07.09.2004 в соответствии с постановлением Правительства г. Санкт-Петербурга № 1249-рз от 29.10.2004 «О совершенствовании системы управления жилищным фондом г. Санкт-Петербурга». После чего, на основании распоряжения № 1249-рз от 29.10.2004 Комитета по управлению городским имуществом (в ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга) 16.11.2004 года было создано Открытое Акционерное Общество «Жилкомсервис № 1 Невского района». В последствии, в 2008 году на основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом № 99-рз от 05.02.2008 ОАО «Жилкомсервис № 1 Невского района» реорганизовано в Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского района».