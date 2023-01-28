О чем он думает: почему Беглов демонстрирует некомпетентность в вопросах управления городом

В ходе «прямой линии» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова был озвучен вопрос от дворника, трудящегося в ЖКС №1 Невского района. Суть обращения была проста: почему, в то время как градоначальник рапортует кремлю о зарплатах дворников Северной столицы на отметке 49 тысяч рублей, по факту, заработок данного труженика составил значительно меньше.
Вместо того чтобы дать конкретный ответ или четко разобраться в вопросе, губернатор продемонстрировал собственную некомпетентность. Так, в ходе ответа он заявил, что ЖКС №1 Невского района представляет собой частную структуру, в то время как, зарплаты размером 49 тысяч рублей получают дворники, работающие в государственных предприятиях.
Между тем, в действительности данная организация учреждена распоряжением комитета по управлению городским имуществом №1471 от 07.09.2004 в соответствии с постановлением Правительства г. Санкт-Петербурга № 1249-рз от 29.10.2004 «О совершенствовании системы управления жилищным фондом г. Санкт-Петербурга». После чего, на основании распоряжения № 1249-рз от 29.10.2004 Комитета по управлению городским имуществом (в ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга) 16.11.2004 года было создано Открытое Акционерное Общество «Жилкомсервис № 1 Невского района». В последствии, в 2008 году на основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом № 99-рз от 05.02.2008 ОАО «Жилкомсервис № 1 Невского района» реорганизовано в Общество с Ограниченной Ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского района».
Некомпетентность губернатора в вопросах управления город вызвала недоумение и у председателя ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга Марины Акимовой.
«Я еще понимаю, если бы он назвал какую-нибудь другую структуру, но это же действительно государственная организация. О чем он думает? Не понимает!» — отреагировала жительница Петербурга.
Кроме того, Марина Акимова сообщила ФАН, что «прямые линии» Александра Беглова не производят на нее впечатления, на которое вероятно рассчитывает Смольный. Выступления градоначальника вызывают у нее желание того, чтобы прославившийся уроженец Баку начал наконец интересоваться реальным положением дел на улицах города.
«Мне хочется пригласить его прогуляться рядом с тем местом, где я живу — в полной темноте, по большим лужам, чтобы он понимал, что освещение здесь тоже плохое», — сказала председатель ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ.
Кроме того, Марина Акимова подчеркнула, что в настоящее время усилиями властей Санкт-Петербурга в городе обострилась проблема с оплатой вывоза твердых коммунальных отходов.
«Я лично от себя напишу Владимиру Путину. Ведь раньше экология была прежде всего. У нас можно сделать огороженные контейнерные площадки на ключе, люди будут приносить мусор и его можно будет сосчитать и поделить на квадратный метр. Так нет! Сделаны общие помойки, куда мусор носят все: уличные торговцы, шины туда сбрасывают. При этом установили дорогой тариф. Сперва установили в начале года, потом повысили ее в июле, и теперь в декабре. Что же это такое?», — с возмущением отметила собеседница ФАН.
Ранее сообщалось о тяжелой ситуации с восстановлением объектов культурного наследия (ОКН) в Северной столице. Отмечается, что в этом вопросе Смольный может руководствоваться коммерческими интересами петербургских чиновников.