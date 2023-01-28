Это просто хамство: прямая линия Беглова прошла в обход горячей темы о тарифах ЖКХ

Беспокойство граждан относительно новых тарифов на коммунальные услуги в Петербурге стало расти в конце лета прошлого года. В нынешнем году недовольство достигло своего апогея. Однако горячая тема в рамках очередной прямой линии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова так и не прозвучала.
Еще в декабре на прямой линии градоначальник дал обещание горожанам проводить подобные онлайн-встречи каждый месяц. На своей страничке Вконтакте Беглов предложил жителям рассказать, какие именно вопросы их волнуют. Но, как оказалось, у губернатора другое видение проблем города.
Тарифы ЖКХ изменились с 1 декабря 2022 года на 8,4%.
«Это просто хамство выставлять такие счета гражданам страны», —поделилась недовольством пользователь Сети Анна.
«Простите, но такие счета — это не допустимо, там не 10%, а почти 50%», — выразил негодование Константин.
«Почему тарифы ЖКХ и проезд в транспорте дороже, чем в Москве?» — задала вопрос губернатору Ольга И.
«Работа и тарифы ЖКХ. Я думаю, многим есть, что спросить по данной теме», — обратила внимание Анжелика М.
На самом деле, по теме ЖКХ и по части новых тарифов, действительно, вопросов много, вот только, несмотря на обещания, на них Александр Беглов закрыл глаза.