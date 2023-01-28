Это просто хамство: прямая линия Беглова прошла в обход горячей темы о тарифах ЖКХ

Беспокойство граждан относительно новых тарифов на коммунальные услуги в Петербурге стало расти в конце лета прошлого года. В нынешнем году недовольство достигло своего апогея. Однако горячая тема в рамках очередной прямой линии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова так и не прозвучала.