Западные элиты допускают грубую ошибку, продолжая снабжать Украину вооружением. заявил глава всероссийского профсоюзного объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
По его словам, ни танки, ни самолеты западного производства не помогут ВСУ сорвать спецоперацию российских войск.
«Неужели они верят, что мы, имея ядерный щит, потерпим поражение на исконно русской земле? Миллионы наших предков пролили кровь за Харьков, Одессу, Киев, Николаев», — сказал общественный деятель в комментарии Федеральному агентству новостей.
Он подчеркнул, что европейские страны и Польша, прежде всего, должны осознавать неизбежность краха западной коалиции из-за страха перед ядерным апокалипсисом. При этом единственным бенефициаром этой авантюры будут Соединенные Штаты. Но если Вашингтон получит деньги, то Европа «уже никогда не очухается».
На этом фоне Вострецов пришел к выводу, что Великобританию с Германией история Второй мировой войны ничему не научила.