Вострецов объяснил, почему Западу не стоит рассчитывать на провал спецоперации ВС РФ

Он подчеркнул, что европейские страны и Польша, прежде всего, должны осознавать неизбежность краха западной коалиции из-за страха перед ядерным апокалипсисом. При этом единственным бенефициаром этой авантюры будут Соединенные Штаты. Но если Вашингтон получит деньги, то Европа «уже никогда не очухается».