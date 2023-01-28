Темпы строительства жилья в Санкт-Петербурге снизились, но Беглов не озвучил проблему в ходе прямой линии

Перенос задачи по обеспечению новых районов инфраструктурой с правительства на бизнес привел к снижению ввода новостроек в Северной столице. Кроме того, решение Смольного спровоцировало резкий рост цен за квадратный метр. Тем не менее в администрации города рапортуют о достижении целей.
В рамках прямой линии губернатор Александр Беглов сообщил о планах по ликвидации дисбаланса социальной и жилой инфраструктуры. Осенью 2022-го года глава Петербурга отмечал, что в 2023 и 2024 годах город выходит на удвоение темпов ввода школ, по сравнению с масштабами последних трех лет, 48 новых школьных зданий будет введено за ближайшие два года. При этом губернатор не упомянул о «побочных эффектах», возникших в связи с решениями Смольного.
Управленческие инициативы команды Беглова облегчили жизнь чиновникам, однако негативно отразились на бизнесе и особенно на горожанах. В прошлом году Смольный создал так называемую градостроительную комиссию, призванную определить порядок взаимодействия девелоперов и власти в вопросах решения задач по ликвидации нехватки социальных объектов.
В итоге строительные компании получили дополнительный «социальный оброк» и увеличение сроков согласования градостроительной документации. Как отмечала генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Черная, срок рассмотрения пакета документов в среднем увеличился на 4 месяца.
Новые обременения и бюрократическая волокита негативно отразились на темпах ввода новостроек. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), в октябре 2022 года на рынок Петербурга «вышло» всего шесть объектов и примерно 1,4 тысячи квартир. Это на 50% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
Если обратиться к количеству построенных объектов, спад также заметен. С начала года в Санкт-Петербурге сдали 77 объектов, что на 60% меньше аналогичных данных 2021 года. Снижаются и площади построек — в прошлом октябре ввели в эксплуатацию 75 тысяч квадратных метров, что почти на 65% меньше аналогичных показателей прошлого года.
Обременение девелоперов привело не только к снижению темпов строительства, но и к росту цен на жилье, так как теперь бизнес вынужден закладывать эти расходы в стоимость квартир. В этой связи больше всего страдают жители Санкт-Петербурга, которые вынуждены платить за строительство школ и больниц дважды: первый раз — при уплате налогов, а второй — при покупке жилья.
Ранее СМИ сообщали, что Смольный фактически провалил так называемую адресную инвестиционную программу (АИП) за 2021 год, в рамках которой возводятся социальные объекты. За прошлый год по программе АИП было построено всего 26 соцобъектов из 55 запланированных.