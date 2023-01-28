Темпы строительства жилья в Санкт-Петербурге снизились, но Беглов не озвучил проблему в ходе прямой линии

Обременение девелоперов привело не только к снижению темпов строительства, но и к росту цен на жилье, так как теперь бизнес вынужден закладывать эти расходы в стоимость квартир. В этой связи больше всего страдают жители Санкт-Петербурга, которые вынуждены платить за строительство школ и больниц дважды: первый раз — при уплате налогов, а второй — при покупке жилья.