Попытка Беглова оправдать низкие зарплаты дворников Петербурга с треском провалилась

Оказалось, что организация была утверждена Смольным в далеком 2004 году. Четыре года спустя структура подверглась реорганизации, став обществом с ограниченной ответственностью. Так Беглов в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к проблемам петербуржцев и нежелание вникать в жизнь города.