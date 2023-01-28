Попытка Беглова оправдать низкие зарплаты дворников Петербурга с треском провалилась

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предпринял неудачную попытку оправдаться за недостаточную зарплату дворников в ходе прямой линии, обвинив частные компании в установлении низкого уровня заработка. Однако позже выяснилось, что работодателем автора вопроса является госструктура.
Дворник Олег пожаловался главе Смольного во время его прямого эфира, что вместо обещанных 49 тысяч рублей он получил всего 46. При этом сотрудник работал на полторы ставки. Однако Беглов отмахнулся от проблемы, ошибочно объяснив это решением «частной структуры».
«Работает дворником где? ЖКС №1 Невского района – это частная компания», — сказал градоначальник.
Оказалось, что организация была утверждена Смольным в далеком 2004 году. Четыре года спустя структура подверглась реорганизации, став обществом с ограниченной ответственностью. Так Беглов в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к проблемам петербуржцев и нежелание вникать в жизнь города.