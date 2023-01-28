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Акция протеста против плана Запада по Косово прошла в центре Белграда

Политика
Акция протеста против плана Запада по Косово прошла в центре Белграда

Представители оппозиционных партий Сербии провели акцию протеста против предложенного странами Запада плана, направленного на урегулирование ситуации в Косово.

Акция под названием «Совместное обращение в связи с новым ультиматумом по Косово и Метохии» состоялась 28 января, напротив резиденции сербского лидера. В ней приняли участие представители таких движений, как «Заветники», «Двери» и других оппозиционных политических сил.

«Наша политика должна быть политикой мира и развития и мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в Косово, которой от нас требуют», — сказал на митинге аналитик Драгомир Анджелкович.

Ранее ряд западных стран предложил план по урегулированию конфликта в Косово. Он подразумевает вступление территории в Совет Европы, ООН и ЮНЕСКО без признания независимости официальным Белградом. Руководство Сербии в настоящее время инициативу не поддержало.
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