Акция протеста против плана Запада по Косово прошла в центре Белграда

Представители оппозиционных партий Сербии провели акцию протеста против предложенного странами Запада плана, направленного на урегулирование ситуации в Косово.
Акция под названием «Совместное обращение в связи с новым ультиматумом по Косово и Метохии» состоялась 28 января, напротив резиденции сербского лидера. В ней приняли участие представители таких движений, как «Заветники», «Двери» и других оппозиционных политических сил.
«Наша политика должна быть политикой мира и развития и мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в Косово, которой от нас требуют», — сказал на митинге аналитик Драгомир Анджелкович.
Ранее ряд западных стран предложил план по урегулированию конфликта в Косово. Он подразумевает вступление территории в Совет Европы, ООН и ЮНЕСКО без признания независимости официальным Белградом. Руководство Сербии в настоящее время инициативу не поддержало.