Премьер Чехии Фиала поздравил Павела с победой на президентских выборах

Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел набрал 57,1% голосов из обработанных 90% результатов и одержал победу на выборах президента Чехии. Премьер-министр страны Петр Фиала торжественно поздравил его в эфире местного телевидения.
Второй тур голосования проходил 27 и 28 января. В результате в финал вышли два кандидата. Второе место уверенно занимает бывший премьер Андрей Бабиш, набравший 42,9% голосов избирателей.
«Поздравляю господина Павела с победой на выборах президента Чешской республики. Очень важно, что будет человек, который намерен не разъединять, а объединять общество», — заявил Фиала.
Согласно предварительным данным ЦИК, явка на выборах составила 68,6%. Сообщается, что инаугурация нового президента состоится 8 марта.