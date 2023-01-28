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Пациент с галлюцинациями убил пенсионера с онкологией кружкой в больнице Краснодара

Происшествия
Пациент с галлюцинациями убил пенсионера с онкологией кружкой в больнице Краснодара

В Краснодаре пациент клинической больницы избил двух соседей по палате металлической кружкой из-за начавшихся галлюцинаций, передает Telegram-канал Kub Mash.

Утром мужчине показалось, что через окно в палату пытаются проникнуть китайцы. Тогда он схватил кружку и избил двух пенсионеров с последней стадией рака. Один из пострадавших скончался от кровоизлияния в мозг, второму оказывают помощь.

У нападавшего отобрали посуду и поместили его в психиатрическое отделение. Другие подробности случившегося не приводятся.
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