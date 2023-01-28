В Москве 40-летний мужчина начал задыхаться и умер при покупке ингалятора

Задыхающийся мужчина зашел в аптеку за ингалятором и умер, не успев применить лекарство. Трагедия произошла на Ленинградском проспекте в Москве.
По информации Telegram-канала Mash, фармацевты дали покупателю необходимый препарат и заметили, что у него посинели кончики пальцев. Они говорили, что не нужно тратить время на оплату товара, предлагая воспользоваться ингалятором сразу же.
Мужчина захотел расплатиться и приложил карту к терминалу, после чего начал оседать. Сотрудники аптеки усадили его и вызвали скорую помощь — медики прибыли спустя 15 минут, но смогли лишь констатировать смерть. При себе у покойного были еще два ингалятора с другими препаратами. Известно, что ему было 40 лет.