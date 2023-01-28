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В Москве арестовали мужчину, чей пасынок лишился пальцев из-за обморожения обеих рук

Происшествия
В Москве арестовали мужчину, чей пасынок лишился пальцев из-за обморожения обеих рук

Суд в Москве арестовал мужчину, чей пасынок лишился пальцев из-за обморожения обеих рук. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что именно из-за действий мужчины ребенок мог получить тяжелую травму, сообщает РЕН ТВ.

По данным Следственного комитета России, гражданин, испытывая к пасынку неприязнь, в течение долгого времени причинял несовершеннолетнему физические и моральные страдания. В отношении отчима пострадавшего были возбуждены два уголовных дела. Гражданину предстоит ответить перед законом по части 2 статьи 117 и части 2 статьи 111 УК РФ («Истязание» и «Причинение тяжкого вреда здоровью»).

Отмечается, что мальчика доставили в больницу только через два дня после того, как он обморозил руки. К этому времени на пальцах семилетнего москвича начался некроз тканей, что привело к ампутации.
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