В Москве арестовали мужчину, чей пасынок лишился пальцев из-за обморожения обеих рук

Суд в Москве арестовал мужчину, чей пасынок лишился пальцев из-за обморожения обеих рук. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что именно из-за действий мужчины ребенок мог получить тяжелую травму, сообщает РЕН ТВ.
По данным Следственного комитета России, гражданин, испытывая к пасынку неприязнь, в течение долгого времени причинял несовершеннолетнему физические и моральные страдания. В отношении отчима пострадавшего были возбуждены два уголовных дела. Гражданину предстоит ответить перед законом по части 2 статьи 117 и части 2 статьи 111 УК РФ («Истязание» и «Причинение тяжкого вреда здоровью»).
Отмечается, что мальчика доставили в больницу только через два дня после того, как он обморозил руки. К этому времени на пальцах семилетнего москвича начался некроз тканей, что привело к ампутации.