Chevrolet протаранил полицейский прицеп для медосвидетельствования в Ростове-на-Дону

Дорожный инцидент с участием Chevrolet и полицейского прицепа для проведения освидетельствования на алкоголь произошел в Ростове-на-Дону. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Telegram-канал Don Mash.
Все случилось на въезде в областной центр, неподалеку от бывшего завода «Алмаз». По данным СМИ, водитель легковушки не справился с управлением и на полной скорости врезался в прицеп. Сила удара была такой, что Chevrolet оказался под транспортным средством.
Мужчина за рулем первой машины был трезв. Обстоятельства и детали аварии устанавливаются.