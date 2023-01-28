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Chevrolet протаранил полицейский прицеп для медосвидетельствования в Ростове-на-Дону

Происшествия
Chevrolet протаранил полицейский прицеп для медосвидетельствования в Ростове-на-Дону

Дорожный инцидент с участием Chevrolet и полицейского прицепа для проведения освидетельствования на алкоголь произошел в Ростове-на-Дону. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Все случилось на въезде в областной центр, неподалеку от бывшего завода «Алмаз». По данным СМИ, водитель легковушки не справился с управлением и на полной скорости врезался в прицеп. Сила удара была такой, что Chevrolet оказался под транспортным средством.

Мужчина за рулем первой машины был трезв. Обстоятельства и детали аварии устанавливаются.
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