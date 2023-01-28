«Лебединая историческая песня»: социолог Грилль назвал украинский кризис детищем Демпартии США

Ранее Филипп Грилль в беседе с ФАН назвал Украину «аферой века» по отмыванию долларов США. По его словам, в том числе с этой целью все 30 лет «незалежности» Соединенные Штаты взращивали на территории бывшей УССР «русофобских чудовищ».