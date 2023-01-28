«Лебединая историческая песня»: социолог Грилль назвал украинский кризис детищем Демпартии США

«Украинская авантюра» — целиком и полностью детище Демократической партии США, ее «лебединая историческая песня». Такое мнение высказал российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Американский миллиардер Билл Гейтс пожалел население Украины из-за коррумпированного правительства, которое он назвал одним из худших в мире. Об этом основатель компании Microsoft заявил в интервью изданию Australians vs. The Agenda. По мнению Грилля, господин Гейтс вовсе не «открыл Америку» по украинской теме.
«Коррумпированность киевского режима уже давно стала "притчей во языцех" и в самих США. Однако она является частью схемы обогащения и коррупции собственно главы Белого дома Джо Байдена и его семейного клана. Пока Гейтс об этом умолчал, но и выборы в США не за горами», — сказал собеседник ФАН.
Социолог считает это возможным намеком на то, что данная тема станет мощным «антибайденовским» козырем в грядущей президентской гонке. Также, по мнению Грилля, ее могут направить непосредственно против Демократической партии США.
«Ведь украинская авантюра — целиком и полностью детище Демпартии, ее "лебединая историческая песня", если можно так высказаться, уже стоившая всей планете экономического кризиса небывалых масштабов и балансирования на грани мировой войны.
Не думаю, что Гейтсу, богатейшему человеку, очень хочется расстаться с жизнью и капиталами из-за "украинского кейса". Возможно, он озвучивает недовольство части американских элит, уставших от происходящего и желающих завершения данной эпопеи», — подытожил эксперт.
Ранее Филипп Грилль в беседе с ФАН назвал Украину «аферой века» по отмыванию долларов США. По его словам, в том числе с этой целью все 30 лет «незалежности» Соединенные Штаты взращивали на территории бывшей УССР «русофобских чудовищ».