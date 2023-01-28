Европу предложили накормить мукой из насекомых

Помимо сверчков употреблять в пищу на территории ЕС разрешат и личинок мучных червей (Alphitobius diaperinus). Соответствующее решение в начале года приняла Еврокомиссия. Порошок из личинок отныне может использоваться в качестве ингредиента при производстве продуктов, а также в виде пищевой добавки.