Европу предложили накормить мукой из насекомых

Брюссель, 28 января. Регулирующие органы Евросоюза одобрили использование муки из насекомых при производстве продуктов питания. Об этом сообщило издание Olive Oil Times.
Согласно утвержденному регламенту, производители смогут применять частично обезжиренный порошок из домашних сверчков (Acheta Domesticus) при изготовлении хлебобулочных изделий, макарон, мясных полуфабрикатов, готовых супов, блюд из овощей, шоколадных и кондитерских изделий, напитков, а также других видов продукции.
Одобрение использования муки из сверчков последовало после заключения Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которое проверило и одобрило безопасность нового порошка.
Помимо сверчков употреблять в пищу на территории ЕС разрешат и личинок мучных червей (Alphitobius diaperinus). Соответствующее решение в начале года приняла Еврокомиссия. Порошок из личинок отныне может использоваться в качестве ингредиента при производстве продуктов, а также в виде пищевой добавки.
Новые стандарты включают требование к упаковке товаров, содержащих насекомых. Такие изделия должны иметь соответствующую маркировку.
Новые ингредиенты стали уже не первыми источниками белка, полученного из насекомых. Ранее процедуру одобрения прошли продукты на основе порошка саранчи и еще одного вида мучного червя (Tenebrio Molitor). В настоящее время органы Евросоюза рассматривают восемь новых заявок на применение насекомых в производстве еды.
Расширение употребления в пищу насекомых является частью политики Еврокомиссии в области продовольственной безопасности и сохранения климата.
«Потребление насекомых положительно влияет на окружающую среду, здоровье и средства к существованию. Насекомые являются высокопитательным и здоровым источником пищи с высоким содержанием жиров, белков, витаминов, клетчатки и минералов. Таким образом, они являются альтернативным источником белка, способствующим переходу к здоровому и рациональному питанию», — говорится на специальном сайте Еврокомиссии.