«Способ заработать»: почему введение Бегловым платных парковок в Петербурге ухудшило жизнь автомобилистам

«Парковочные деньги» не помогли решить ни одну транспортную проблему Петербурга. В начале года провели транспортную реформу. В итоге чиновники сократили количество маршрутов автобусов и убрали с дорог маршрутные такси. Автобусы стали еще более опасными. Периодами они горят, а на оледеневших дорогах уже начнут скользить. Про развитие трамваев и закупку электробусов никто уже не вспоминает. Есть единичные закупки, но инфраструктура осталась старой, непригодной для новых машин. Нормально провести транспортную реформу не получилось. Расширяется количество парковок, но автомобилистам от этого не становится проще. «Выделенки» не защищены знаками «въезд запрещен» и вообще по городу их мало, за все время не построено ни одной станции метро, общественный транспорт «стареет» и пр.