Власти Венгрии не смогли остановить инфляцию через введение ценовых ограничений

Однако эти меры не помогли побороть растущую инфляцию. По итогам 2022 года она достигла 15%, что стало одним из максимальных показателей в странах ЕС. Если смотреть на месячные показатели, то в декабре инфляция в Венгрии достигла отметки в 25%, а стоимость продуктов увеличилась на 45%.