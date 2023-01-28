Власти Венгрии не смогли остановить инфляцию через введение ценовых ограничений

Венгерским властям не удалось остановить инфляцию посредством введения лимита потребительских цен, сообщает болгарское издание «Дневник».
По его данным, вначале Будапешт установил ценовой потолок на топливо в 1,20 евро (480 форинтов). Этим власти страны не ограничились и ввели ограничение цен на основные продукты питания: молоко, муку, яйца, картофель и другие. Также лимит цен коснулся аренды жилья.
Однако эти меры не помогли побороть растущую инфляцию. По итогам 2022 года она достигла 15%, что стало одним из максимальных показателей в странах ЕС. Если смотреть на месячные показатели, то в декабре инфляция в Венгрии достигла отметки в 25%, а стоимость продуктов увеличилась на 45%.