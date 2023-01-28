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Exxpress: слова о войне с Россией могут обернуться для Бербок потерей должности

Политика
Exxpress: слова о войне с Россией могут обернуться для Бербок потерей должности

Скандальные слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок «о войне Евросоюза с РФ на Украине» могут грозить ей неприятными последствиями. Соответствующее заявление сделали аналитики Express.

По мнению обозревателей австрийского таблоида, глава немецкого внешнеполитического ведомства может потерять должность из-за своего опрометчивого высказывания. Все больше жителей ФРГ требуют отставки министра.

Ранее сообщалось, что ни официальный Париж, ни кто-либо из его партнеров не находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявили во французском МИД.
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