Эрдоган заявил о своем праве баллотироваться в президенты Турции третий раз подряд

Действующий президент Турции занимает свой пост с 2014 года: он уже дважды побеждал на выборах. Согласно конституции страны, запрещено баллотироваться больше двух раз, однако, как пояснил Эрдоган, первый срок не стоит принимать в расчет, поскольку 9 лет назад в стране действовала другая политическая система. Таким образом, его срок с 2014 по 2018 годы был «обнулен».