Эрдоган заявил о своем праве баллотироваться в президенты Турции третий раз подряд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем легитимном праве баллотироваться на предстоящих выборах, несмотря на два срока за плечами. Слова политика цитирует газета Cumhuriyet.
«Поправка к конституции, принятая в 2017 году, слишком открыта, чтобы вызывать малейшие споры. Турция перешла на новую систему правления на выборах 2018 года, что означает, что в этом отношении хронометраж был обнулен. Президент, избранный в 2018 году, является первым президентом при новой системе», — сказал турецкий лидер во время выступления в Денизли.
В данном контексте речь идет об итогах конституционного референдума 2017 года, в результате которого Турция перешла от парламентской формы правления к президентской республике. Кроме того, должность премьер-министра была отменена, а в парламенте увеличилось число депутатов.
Реджеп Тайип Эрдоган также выразил надежду, что сможет одержать верх над оппозицией на выборах, которые совсем недавно перенесли на 14 мая.
Действующий президент Турции занимает свой пост с 2014 года: он уже дважды побеждал на выборах. Согласно конституции страны, запрещено баллотироваться больше двух раз, однако, как пояснил Эрдоган, первый срок не стоит принимать в расчет, поскольку 9 лет назад в стране действовала другая политическая система. Таким образом, его срок с 2014 по 2018 годы был «обнулен».
Слова Эрдогана о правах на участие в выборах последовали после публикации заявления оппозиционного блока «Стол шести». Двумя днями ранее коалиция, состоящая из шести партий, назвала «черной страницей истории демократии страны» намерение действующего лидера баллотироваться на третий срок. По мнению оппозиционеров, участие Эрдогана в грядущем плебисците противоречит действующей конституции — нынешний лидер, считают они, имеет право выставлять свою кандидатуру только в случае роспуска парламента и объявления досрочных выборов.
Реджеп Тайип Эрдоган является общим кандидатом от «Народного альянса», в который входит правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) и «Партия националистического движения» (ПНД). Объединенная оппозиция, в которую среди прочих вошли «Республиканская народная партия» (РНП) и «Хорошая партия», до сих пор не выдвинула своего кандидата. При этом прокурдская «Партия демократии народов» (ПДН) решила сформировать альянс с крайне левыми политическими силами и также пообещала выдвинуть своего претендента на пост главы Турции.
Изначально выборы в республике были запланированы на 18 июня. Однако в январе президент Эрдоган сообщил о переносе даты голосования на более ранний срок. Соответствующий указ глава государства намерен подписать 10 марта.