Беглов не стал комментировать провалы «мусорной» реформы в ходе прямой линии

В субботу, 28 января, состоялась прямая линия губернатора Петербурга, в ходе которой Александр Беглов затронул "актуальные" во время оттепели вопросы уборки снега в зимний период.
Игнорирование действительно важных вопросов, ответы на которые ждали петербуржцы — это своеобразная тактика Смольного. А вопросов таких накопилось много.
Например, экологические. С момента старта «мусорной» реформы город оказался в патовой ситуации в вопросах обращения с ТКО. Спустя почти год уже можно подвести предварительные итоги, как петербургские чиновники справились с федеральной программой.
Под управлением нового единого регоператора НЭО Петербург столкнулся с невывезенным мусором, картелизацией рынка и повышением тарифов для населения. «Вишенкой на торте» стал разлад в составе учредителей НЭО и невозможность к 2024 году построить 5 обещанных мусороперерабатывающих заводов в агломерации.
Крах надежд на НЭО
Новый проект мусорной реформы в России был запущен в январе 2019 года. Главной задачей являлась передача обязанностей по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для трех городов федерального значения была предусмотрена отсрочка на три года. Речь идет о Москве, Севастополе и Петербурге. В течение этого срока города должны были привести в порядок полигоны для хранения отходов и разработать территориальные схемы их вывоза.
В Петербурге новым единым регоператором с 1 января 2022 года стал «Невский экологический оператор», которому были переданы полномочия по обращению с ТКО. С этого момента петербуржцев ждал ряд неприятных «сюрпризов». С начала новогодних праздников контейнерные площадки и мусоропроводы начали буквально «зарастать» огромным количеством невывезенных отходов.
Ежедневно петербуржцы сообщали о критической ситуации в городских дворах, где из-за отсутствия вывоза отходов складывалась опасная эпидемиологическая ситуация. В городе взрывными темпами плодились вредители, подвергая здоровье горожан опасности.
Причин очевидного провала петербургской «мусорной» реформы несколько, например, проведение спорных торгов на право перевозки мусора от НЭО, в результате которых «старожилы» среди перевозчиков «Автопарк №6 «Спецтранс» лишились возможности обслуживания городских дворов. На их место пришли «новички» - компания «Эко Лэнд», не обладающая необходимыми техническими ресурсами для качественного обслуживания города.
Однако одной из основных первопричин «мусорных» проблем стало отсутствие подготовленной территориальной схемы обращения с отходами, которая была принята и подписана уже после старта реформы, хотя для этих целей федеральные власти предусматривали трехгодовую отсрочку для Петербурга. Примечательно, что сразу после ее появления, в экспертном сообществе резко раскритиковали документ. Отмечалось, что схема была создана «на скорую руку», основывалась на устаревших данных и не являлась актуальной.
Так, председатель региональной экологической организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов обратил внимание на отсутствие единой терсхемы по утилизации мусора между Петербургом и Ленобластью. Более того, специалист указал на еще один серьезный просчет – отсутствие разделение отходов на те, которые должны сразу поступить в обработку и «хвосты» ей не подлежащие. Однако с населения взимается плата и за вывоз отходов и за их должную обработку, хотя на практике весь массив ТКО отправляется на полигоны.
По прошествии года ситуация кардинально не изменилась – в терсхему не были внесены необходимые изменения, а все основополагающие ошибки и просчеты продолжают тревожить петербуржцев.
Выгода в ущерб экологии
Уже в конце ноября текущего года генеральный директор АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» Антон Бучнев в интервью изданию «Коммерсант» фактически подтвердил опасения экологов. Он отметил, что согласно терсхеме, в Петербурге за год образуется порядка 2,365 млн тонн отходов, однако на деле оборот ТКО значительно меньше. Бучнев настаивает – цифры значительно завышены, а реальное количество отходов за десять месяцев, исходя из последних данных, составило не более 1,3 млн.
Однако в основе тарифов, сформированных для горожан, лежат данные именно петербургской терсхемы, а значит они изначально являлись завышенными по всем параметрам – логистика, оплата труда сотрудников и прочие расходы.
Критические ошибки, допущенные при поспешной подготовке документа терсхемы, несут за собой и другие серьезные последствия. Так, в разы увеличилась нагрузка ТКО из Петербурга на Ленобласть. Бучнев в своем интервью отметил неравномерное распределение петербургского мусора и тех самых неутилизированных «хвостов» от обработки ТКО между полигонами для хранения. Ранее более 40% отходов принимал полигон «Северная Самарка», однако после его закрытия объемы были перераспределены между другими площадками. Основная нагрузка пришлась на расположенный в Гатчинском районе Ленобласти полигон «Новый Свет-Эко» и ТБО во Всеволожском районе. При этом нагрузка на РАСЭМ в Выборгском районе остается явно недостаточной. Бучев уверен, что данному вопросу необходимо уделить особое внимание с учетом экологических рисков и социальной напряженности.
К слову о неутилизированных «хвостах» – согласно выбранной регоператором НЭО модели, планируется построить пять мусороперерабатывающих заводов, два в Петербурге и три в Ленобласти. Захоронение ТБО в пределах города запрещено, а значит вся основная нагрузка ляжет на плечи полигонов в области. Несмотря на предложение, поступившее от «Топливной экологической компании» по утилизации «остатков», данный вариант не рассматривается единым регоператором Петербурга. По мнению экспертов, основной вопрос заключается в финансовой выгоде – НЭО «не с руки» в действующей экономической модели продавать их другому предприятию, так как за их утилизацию не предусмотрена доплата. В действующем проекте предусмотрена возможность захоронения от 25 до 40% «хвостов», которой организация с высокой вероятностью и будет пользоваться. Экологическая выгода от утилизации очевидна, однако она полностью перекрывается финансовой.
Стоит отметить, что два из четырех полигонов для хранения ТБО в Ленобласти, согласно проекту, необходимо вывести из эксплуатации в 2023 году, однако никаких подвижек в данном направлении нет. Кроме того, неизвестно, где будет храниться петербургский мусор к 2024 году, если в Смольном все же решат придерживаться изначального планирования.
Интересно и другое – при разработке терсхемы НЭО не стал рассматривать варианты строительства мусороперерабатывающих предприятий, использующий прогрессивную методику безотходной переработки пиролиза, что также вызывает определенный скепсис по отношению к действиям регоператора.
Конфликт «мусорных» интересов
В истории с «мусорными» проблемами Петербурга не обошлось без коррупционного следа и системной проблемы города с картелизацией важных градообслуживающих сфер.
Осенью 2022 года в ходе корректировки бюджета, Законодательным собранием была одобрена поправка губернатора Александра Беглова, согласно которой было выделено 25 млн рублей на приобретение акций АО «Невский экологический оператор», который находился в собственности ВТБ. Таким образом в руках Смольного оказалась половина от акций действующего в городе единого регоператора.
Причиной продажи эксперты считают расхождение во мнении представителей ВТБ с другими акционерами по вопросам управления компанией. Так, сообщалось, что руководство банка выступило категорически против предложения о значительном увеличении уставного капитала банка с 99,0 млн рублей до 16,09 млрд. Такое решение потребовало бы от каждого из учредителей дополнительных взносов порядка 4 млрд рублей. Однако ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» не согласился с такой постановкой вопроса.
Кроме того, по итогам проведения конкурсов, организованных НЭО по транспортировке ТКО, стало очевидно, что несмотря на все серьезные просчеты и возмущение горожан, обслуживать петербургские «мусорки» в 2023 году будут те же компании, что и в текущем, связанные с единым регоператором. Так, с компанией ООО «Эко Ленд», успевшей отличиться не только в «странностях» предыдущих конкурсов и низким качеством обслуживания городских дворов, но и проигранными административными делами по нарушениям санитарно-эпидемиологических требований по обращению с отходами в Ленобласти, вновь заключили контракт на сумму 3,376 млрд рублей.
Также продолжат свою работу две компании, входящие в структуру ГП «Петро-Васт» - ООО «Вэйст-Транс» и ООО «ЭкоВаст», а также ООО «Ресурс АТЭ». Журналисты отмечают, что «несменяемостью» компаний-подрядчиков в Петербурге славится другая сфера деятельности – уборка городских территорий. Отмечается, что за время губернаторства Беглова, выгодные контракты из года в год получают одни и те же компании, несмотря на множество жалоб петербуржцев.
Примечательно, что в результате проверки, организованной региональным Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС), были обнаружены признаки картелизации данной сферы, которую в городе называли «снежным картелем». Утверждается, что контроль над структурой осуществлялся Комитетом по благоустройству, напрямую подотчетным Смольному и губернатору. Фактическое отсутствие конкуренции не поспособствует улучшению качества обслуживания мусорных контейнеров и свалок.
В сложившейся ситуации с мусором СМИ также усматривают все признаки картелизации. Более того, по информации ряда медиа, работу НЭО курирует семья Захватовых, связанных дружескими отношениями непосредственно с Бегловым. Не исключено, что в грядущем году «серые схемы» обращения с мусором также могут быть признаны «мусорным картелем» по аналогии со «снежным».
В конце 2022 года итоги работы регоператора НЭО и состояние сферы обращения с ТКО вызывали серьезные опасения. Учитывая все проблемы, выявленные за прошлый год, вероятность реализации планов по строительству мусороперерабатывающих заводов сомнительна. Ситуацию усугубляет возможный выход банка ВТБ из системы управления регоператором, что приведет к потере городом крупного инвестора и краху надежд на возможный успешный финал «мусорной» реформы. В то же время петербуржцы и жители Ленобласти будут вынуждены смириться с загрязнением окружающей среды, скоплением тонн отходов в городских дворах и ухудшением качества жизни при продолжающих расти тарифах на вывоз мусора.
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