Беглов не стал комментировать провалы «мусорной» реформы в ходе прямой линии

К слову о неутилизированных «хвостах» – согласно выбранной регоператором НЭО модели, планируется построить пять мусороперерабатывающих заводов, два в Петербурге и три в Ленобласти. Захоронение ТБО в пределах города запрещено, а значит вся основная нагрузка ляжет на плечи полигонов в области. Несмотря на предложение, поступившее от «Топливной экологической компании» по утилизации «остатков», данный вариант не рассматривается единым регоператором Петербурга. По мнению экспертов, основной вопрос заключается в финансовой выгоде – НЭО «не с руки» в действующей экономической модели продавать их другому предприятию, так как за их утилизацию не предусмотрена доплата. В действующем проекте предусмотрена возможность захоронения от 25 до 40% «хвостов», которой организация с высокой вероятностью и будет пользоваться. Экологическая выгода от утилизации очевидна, однако она полностью перекрывается финансовой.