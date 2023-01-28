Bloomberg: стоимость лука на Филиппинах достигла максимальных мировых значений

Сообщается, что в государстве фиксируется дефицит практически всех видов товаров. В том числе и лука, который является самым популярным продуктом в стране. Несмотря на урожай более чем в 238 тыс. тонн, жителям Филиппин не хватает лука на внутреннем рынке. Для того, чтобы закрыть потребность, необходимо еще 20 тыс. тонн.