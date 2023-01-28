Bloomberg: стоимость лука на Филиппинах достигла максимальных мировых значений

Стоимость репчатого лука на Филиппинах достигла 12 долларов за килограмм. Такой показатель стал самым высоким в мире, передает Bloomberg со ссылкой на статистику департамента сельского хозяйства страны.
В начале года стоимость овоща составила 11,8 доллара за килограмм, но уже в течение первого месяца она увеличилась.
Сообщается, что в государстве фиксируется дефицит практически всех видов товаров. В том числе и лука, который является самым популярным продуктом в стране. Несмотря на урожай более чем в 238 тыс. тонн, жителям Филиппин не хватает лука на внутреннем рынке. Для того, чтобы закрыть потребность, необходимо еще 20 тыс. тонн.
Причиной такой ситуации могут быть действия перекупщиков, которые скупают данный товар и хранят его у себя, пока стоимость на него не возрастет.