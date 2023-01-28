Строительство метро в Красносельском районе снова переносят

Один из самых часто задаваемых вопросов губернатору Санкт-Петербурга — когда, наконец, в Красносельском районе города откроют первые станции метро. На прямой линии с Александром Бегловым в 2022 году этот вопрос был задан. Вот только ответа никто не дождался, так как в этот момент случился технический сбой, а после восстановления вещания, губернатор отвечал уже на другой более удобный для него вопрос.
Правда, позже ответ появился на официальном сайте города, мол в 2024 году точно будет «Юго-Западная» и «Путиловская» станции метро, но без конкретики. В 2023 на прямой линии 28 января губернатор опять проигнорировал этот вопрос. ФАН решил выяснить, успеют ли метростроители к назначенному сроку, и как продвигается стройка.
В Красносельском районе Санкт-Петербурга на 1 января 2022 года согласно официальной статистике проживало 419779 человек. Это пятый по численности населения район в городе. И при этом единственный, в котором нет ни одной станции метро. О необходимости улучшать транспортную инфраструктуру района говорилось несколько десятилетий, но первые работы начались в 2013 году, а потом приостановлены, так как все силы были переброшены на Невско-Василеостровскую линию в связи с проведением Чемпионата Мира по футболу. Вернулись к ним лишь в 2015 году.
Изначально все контракты по строительству были возложены на ОАО «Метрострой» и ЗАО «Семнадцатое управление метрострой» и ЗАО «Тоннельный отряд-3». Но вследствие неправильного финансирования, авралов для достройки станций к чемпионату мира, кризисов, неграмотного руководства и по многим другим причинам все три предприятия сейчас в стадии банкротства.
В 2020 году на смену «Метрострою» появляется АО «Метрострой Северной столицы», 65% которого принадлежит правительству Санкт-Петербурга и 35% Группе ВТБ. Большая часть активов «Метростроя» и весь коллектив перешли в «Метрострой Северной столицы». В октябре 2021 года распоряжением правительства страны «Метрострой Северной Столицы» была наделена статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метрополитена, и практически сразу между Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры был заключен контракт на 37 объектов метрополитена, на которые выделяются 602,7 миллиардов рублей. В этом же контракте говорится о том, что станции «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт» должны сдать в 2024 году. Сам «Метрострой Северной Столицы» периодически отчитывается о ходе строительства и «на бумаге» все выглядит прекрасно – во второй декаде 2023 должны уже начинать класть рельсы.
Однако сайт госзакупок говорит о том, что проблемы есть и серьезные. Рассмотрим последние пять извещений от «Метрострой Санкт-Петербурга» на проведение закупок:
1. Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций затворов объекте: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование. Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», начальная цена 59 714 124,38 рублей. На участие в закупке поступила одна заявка. Закупка признана несостоявшейся.
2. Выполнение комплекса работ по бурению сантехнических скважин при строительстве объектов: «Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской Фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект»)» и «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», начальная цена 93 253 647,39 рублей. На участие в закупке не подано ни одной заявки. Закупка признана несостоявшейся.
3. Выполнение комплекса работ по устройству шпунтового ограждения котлована, земляным работам и устройству свай станции «Казаковская» на объекте: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», начальная цена 131 527 429 рублей. Поступило две заявки АО «Производственное объединение «Возрождение» и ООО «Трест Запсибгидрострой». У первого заявителя не было документов, подтверждающих опыт подобных работ, у второго — большие претензии к независимой гарантии от банка. Закупка признана несостоявшейся.
4. Выполнение работ по проведению горно-экологического мониторинга по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское» на участке от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», включая визуальный и геодезический контроль при производстве работ по усилению несущих конструкций и грунтов основания здания ДК имени И. И. Газа (пр. Стачек, д.72) для нужд Санкт-Петербурга. Начальная цена 315 727 529,76 рублей. Закупка отменена.
5. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга (в части пересадочного узла со ст. «Путиловская» на ст. «Кировский завод», переустройства НВУ шахты №5, затрагиваемых сооружений). Начальная цена 104 424 258,94. Закупка отменена.
Сейчас опять объявлена закупка выполнение комплекса работ по устройству шпунтового ограждения котлована, земляным работам и устройству свай станции «Казаковская», хотя по первоначальному плану эти работы уже давно должны были вестись.
Это не единственная проблема «Метростроя Северной Столицы». Компании чуть больше двух лет, а у нее уже 10 дел в арбитражном суде на сумму 148 миллионов рублей. При этом, в четырех делах предприятие в качестве ответчика, в 10 – третьего лица. Три из четырех «ответных» – это жалобы на признание проведение торгов, и один иск на 1 014 478,56 рублей от ООО «Промстройконструкции», которые не получили полной оплаты за предоставленные железобетонные плиты. В первой инстанции иск был удовлетворен, но сейчас дело еще рассматривается
На и по поводу шести дел на сумму 147 382 935 рублей, где «Метрострой Северной столицы» выступает в качестве третьего лица – это иски к обанкротившемуся «Метрострою». Новое предприятие, принявшее часть активов и практически весь коллектив, вынуждено тоже в них участвовать.
То есть задержка в строительстве уже есть. А ведь срок запуска – 15 декабря 2024 года. То есть любое промедление и открытие станций переносится на 2025.
Ранее Смольный заявил, что прямые линии будут с этого года ежемесячные и станут тематическими, то есть рассматривать будут только одну тему на каждой.