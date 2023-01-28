Строительство метро в Красносельском районе снова переносят

В 2020 году на смену «Метрострою» появляется АО «Метрострой Северной столицы», 65% которого принадлежит правительству Санкт-Петербурга и 35% Группе ВТБ. Большая часть активов «Метростроя» и весь коллектив перешли в «Метрострой Северной столицы». В октябре 2021 года распоряжением правительства страны «Метрострой Северной Столицы» была наделена статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метрополитена, и практически сразу между Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры был заключен контракт на 37 объектов метрополитена, на которые выделяются 602,7 миллиардов рублей. В этом же контракте говорится о том, что станции «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт» должны сдать в 2024 году. Сам «Метрострой Северной Столицы» периодически отчитывается о ходе строительства и «на бумаге» все выглядит прекрасно – во второй декаде 2023 должны уже начинать класть рельсы.