Генерал в отставке Павел лидирует на президентских выборах в Чехии

Второй тур выборов главы государства стартовал в Чехии в субботу, 28 января. Генерал в отставке Петр Павел занял лидирующую позицию, передает агентство ČTK.
Известно, что на данный момент он набрал 52, 95% голосов. Второе место уверенно занимает бывший премьер Андрей Бабиш. ЦИК продолжают считать результаты и официально объявят победителя в воскресенье, 29 января.
Сообщается, что второй тур голосования состоялся 27—28 января. Согласно предварительным данным, явка избирателей составила 68,6%. Инаугурация нового президента намечена на 8 марта.