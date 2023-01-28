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Диетологи Бен-Ашер и Зумпано призвали употреблять яблоки и авокадо каждую неделю

Общество
Диетологи Бен-Ашер и Зумпано призвали употреблять яблоки и авокадо каждую неделю

Яблоки и авокадо необходимо включить в еженедельный рацион. Об этом рассказали диетологи Лон Бен-Ашер из Центра долголетия Притикина и Джулия Зумпано из Кливлендской клиники.

Специалисты сообщили, что яблоки богаты клетчаткой, а также обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. При включении этих фруктов в еженедельный рацион снижается риск развития рака, диабета и болезней сердца.

Еженедельное употребление авокадо способствует укреплению иммунитета. Плоды помогают поддерживать здоровый вид кожи, волос и ногтей из-за содержащихся в них витаминах Е, К, В и С.

Эксперты также обратили внимание на пользу бананов. Эти фрукты следует употреблять после физических нагрузок для утоления голода, передает MedicalXpress.
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