Израильские СМИ назвали теракт у синагоги в Восточном Иерусалиме крупнейшим за 12 лет

Израильские СМИ назвали теракт у синагоги в Восточном Иерусалиме, произошедший 27 января, крупнейшим за 12 лет. Последний раз атака с подобным количеством жертв произошла в ближневосточной стране в 2011 году, отметили издания.
В результате террористического акта погибли восемь человек. По данным палестинских источников, теракт был актом возмездия за операцию Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан, проведенную 26 января, пишет «Коммерсантъ».
Напомним, что злоумышленник открыл огонь по людям у синагоги, после чего попытался скрыться с места преступления на машине. Позже его заметили полицейские и в ходе перестрелки ликвидировали. По предварительной информации, террорист действовал в одиночку, но правоохранители разрабатывают разные версии.