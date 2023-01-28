Израильские СМИ назвали теракт у синагоги в Восточном Иерусалиме крупнейшим за 12 лет

Напомним, что злоумышленник открыл огонь по людям у синагоги, после чего попытался скрыться с места преступления на машине. Позже его заметили полицейские и в ходе перестрелки ликвидировали. По предварительной информации, террорист действовал в одиночку, но правоохранители разрабатывают разные версии.