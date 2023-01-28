В Татарстане трое молодых мужчин избили и утопили в реке 46-летнюю женщину

Суд в Татарстане рассмотрит дело о жестоком убийстве, фигурантами по которому проходят трое мужчин. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении СК России.
По данным СК, молодые люди в возрасте 18, 20 и 21 года в ночь на 13 апреля прошлого года решили убить женщину, с которой один и обвиняемых состоял в близких отношениях. Сначала 46-летнюю потерпевшую жестоко избили, а после начали топить в ванне с холодной водой.
Позже женщину в бессознательном состоянии вывезли на реку, где сбросили в воду. Тело погибшей нашли на следующий день. Предварительно, причиной смерти стало переохлаждение.