Смольный увеличил стоимость квартир по найму в разы

Договор заключался на пять лет и продлялся к концу срока. В 2017 квартиры предоставлять перестали, но те, кто уже получил – продолжали жить, выплачивая деньги. Позже им даже предложили выкупить квартиры за 30% от рыночной стоимости - для тех. Кого не вычеркнули из очереди на улучшение жилья и 60% - для тех, кого вычеркнули. При этом половину суммы люди должны были внести сразу, а остальные деньги – выплачивать в течение пяти лет. Однако согласиться на это смогли только семьи, в которых работают минимум два человека. Для пенсионеров эти суммы оказались неподъемными.