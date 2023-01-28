Смольный увеличил стоимость квартир по найму в разы

Петербуржцы, участвовавшие в так называемой программе «Коммерческий найм» вот уже полгода пребывают в шоке. 7 июня прошлого года губернатор подписал Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в Санкт-Петербурге», где привязал оплату к рыночной стоимости жилья.
После этого у людей, которые по идее с помощью этой программы должны были улучшить свои жилищные условия, выросла стоимость найма в 2-5 раз. Большинство вопросов, поступивших на прямую линию губернатора пришли именно от этих горожан. Но почему-то губернатор выбрал тему уборки города от снега, которого вот уже две недели в Петербурге нет из-за высокой температуры. ФАН решил разобраться в чем реальная проблема коммерческого найма.
Данная программа была рассчитана именно тех жителей Петербурга, которые стояли в очереди на бесплатное улучшение жилищных условий. Благодаря этой программе люди с невысоким доходом, даже пенсионеры могли себе позволить улучшить жилищные условия за невысокую ежемесячную оплату. То есть попросту город сдавал социальные квартиры гражданам внаем за сумму, которая в разы меньше, чем аренда у частных лиц и коммерческих организаций.
Программа начала работать в 2011 году, были выделены квартиры, принадлежащие городу в Московском районе, Красносельском, Пушкинском и Невском. Оплата была небольшая. Например, найм однокомнатной квартиры в Красном селе мог стоить порядка 1400-1600 рублей в месяц, плюс оплата коммунальных услуг. Позволить себе переехать туда могли даже пенсионеры. Кстати, большинство из ожидающих квартиру представляли именно эту категорию граждан.
Договор заключался на пять лет и продлялся к концу срока. В 2017 квартиры предоставлять перестали, но те, кто уже получил – продолжали жить, выплачивая деньги. Позже им даже предложили выкупить квартиры за 30% от рыночной стоимости - для тех. Кого не вычеркнули из очереди на улучшение жилья и 60% - для тех, кого вычеркнули. При этом половину суммы люди должны были внести сразу, а остальные деньги – выплачивать в течение пяти лет. Однако согласиться на это смогли только семьи, в которых работают минимум два человека. Для пенсионеров эти суммы оказались неподъемными.
Но в июне 2022 года губернатор подписал закон, который разделил жизнь этих людей на до и после. Квартира, за найм которой раньше пенсионер отдавал 1400 рублей, то с 1 июля ее аренда выросла до пяти тысяч рублей. Не везде, конкретно в Красносельском районе, в Московском, например, где найм был всегда дороже, сумма увеличилась в 1,5-2 раза.
«Красносельский район! Программа «Коммерческий найм» унизила честь и достоинство петербуржцев! Семьи шли на господдержку улучшить свои условия. А итог: лишение права на восстановление на очередь (последняя надежда граждан), не подъемная плата за найм+ ку! Следствие, образования долгов! Условия выкупа издевательский (в частности касается 3-х комнатных квартир)!!Это не жизнь! Это клоака и нервы!! Чувство беспомощности!! Помогите нам!!! Просим о помощи!!! Нас много и льготников в том числе», — пишет Екатерина Батинова.
«Почему подняли коммерческий найм в 100 процентов? Это вы считаете улучшением жилищных условий? Люди проживают с инвалидностью, кто-то не может работать чтоб платить такие бешеные деньги! Почему в Москве ком. Найм передали в социальный? Чем мы в Петербурге хуже? Почему нас незаконно сняли с очереди из-за программы? А теперь чтоб восстановить её надо судится! И на вопросы вы не отвечает, а посылаете народ к чертям! Когда уже будет нормальный губернатор города!!!» - это уже другая жительница Красносельского района Екатерина Хорева.
Андрей Самулевич приводит пример внезапно выросших расходов:
«Точно, как ваша ситуация, 6 человек в однушке с 1988 года в очереди. В коммерческий найм попали одними из первых. Только как в 2 раза? Я платил за однушку в красном селе на 9 этаже, что, как я понимаю самое дешевое предложение на рынке 1369р в июне и 6448р в июле»
Как объяснил ФАН, источник в Жилищном комитете, не в их силах что-то изменить:
«Был принят закон, по нему и считаем. До этого расчет не был привязан к изменению коммерческой стоимости жилья. Расчет был по ценам 2011 года. В июне губернатор подписал изменения в закон, и мы теперь оплата социального жилья зависит от рыночной стоимости».
Средняя пенсия в Санкт-Петербурге - 20 038,39 рублей на сегодня. Отнимаем 5 тысяч рублей, остается 15 тысяч рублей. Потребительская корзина в Петербурге с учетом оплаты коммунальных услуг 17 425,84 рублей. То есть не остается денег даже на самое необходимое.
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