Коммерческие интересы Беглова и его окружения стали основным критерием в определении судьбы ОКН в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел сегодня так называемую прямую линию. В рамках мероприятия он постарался осветить наиболее насущные проблемы Северной столицы.
В то же время, в ходе «прямой линии», очевидно, не было уделено внимания теме дальнейшей судьбы большого числа объектов культурного наследия (ОКН), коими так богат город на Неве.
Между тем, представители администрации Санкт-Петербурга неоднократно становились объектом обсуждения в средствах массовой информации на фоне чреды крупных городских скандалов, многие из которых связанны с восстановлением ОКН. Ряд градозащитников и журналистов ранее отмечали, что отдельные чиновники из Смольного могли, пользуясь служебным положением, действовать в интересах своих бизнес-партнеров и друзей, фактически распродавая всемирное наследие «культурной столицы» России.
Одним из показательных примеров нежелания аппарата губернатора Александра Беглова заниматься вопросом восстановления ОКН Петербурга является ситуация вокруг сильно обветшавшего архитектурного комплекса «Апраксин двор», построенного в период с 1863 по 1880 годы. Недавно в СМИ сообщалось о том, что городское правительство намерено отказаться от инвестиций в реконструкцию данного исторического объекта. Соответствующее предложение поступило со стороны вице-губернатора Валерия Пикалева в обращении к главе города.
Отказ от реставрации «Апраксина двора», который является объектом культурного наследия регионального значения, фактически будет означать, что на территории исторического комплекса и дальше будет продолжаться незаконная торговля, процветающая там уже не один год. Помимо того, что ОКН при бездействии Смольного будет и дальше разрушаться, он еще долгое время продолжит оставаться этаким «порталом в девяностые» с многочисленными палатками и лотками с контрфактными товарами, а также частыми межэтническими разборками.
Как отмечали СМИ, курировать деятельность рынков города на Неве и, как следствие, потоков «черного нала», проходящих через них, может глава местной азербайджанской диаспоры Вагиф Мамишев. Он является одним из богатейших бизнесменов Северной столицы и тесно связан с губернатором Бегловым. Несмотря на многочисленные рейды, на рынках Петербурга, в том числе «Апрашке», продолжает осуществляться нелегальное обналичивание средств. Причем выгоду от этой деятельности может получать «друг» главы Смольного Мамишев. Вероятно, такого рода обстоятельства, являются поводом для искусственного затягивания реставрации «Апраксина двора».
Еще одним не менее показательным примером отношения представителей Смольного к историческому наследию может послужить ситуация вокруг торгов за право льготной аренды другого не менее известного ОКН Северной столицы — Конюшенного ведомства. В частности, ООО «БахчаСарай», ставшее победителем торгов по этому историческому объекту, по данным информационных источников, связана с давним другом и бизнес-партнером губернатора Александра Беглова Годом Нисановым. Стоит отметить, что с момента передачи городом объекта, компания так и не начала реставрационные работы.
Проведенные городским Фондом Имущества и Комитетом по имущественным отношениям (КИО) в мае 2022 года торги за право аренды Конюшенного ведомства закончились чередой судебных разбирательств, поскольку проходили с явными нарушениями. Напомним, в Смольном «отсеяли» практически всех претендентов, сделав в итоге выбор в пользу компании «БахчаСарай». В конце ноября Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал торги недействительными и полностью удовлетворил иск АО «Футуро», не допущенного до проведения торгов.
Откровенные факты коррупции нашли отражение и в самом Смольном, в связи с чем Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. «Фонтака» сообщала ранее, что ведомство Александра Бастрыкина намерено проверить документацию по 50 историческим объектам в Петербурге, в том числе ОКН, среди которых есть уже разрушенные, и где работы только планируются. Помимо прочего, следователями будут детально изучены все решения об изменении зон охраны, соответствующие экспертизы и переписка. Напомним, в конце сентября по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий был задержан председатель петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров. Поводом для этого стала череда сносов зданий XIX века в Северной столице. По мнению следователей, чиновники из горадминистрации могли намеренно менять годы постройки сооружений на период после 1917 года, выводя из-под охраны.
При этом другие объекты культурного наследия Санкт-Петербурга, на текущий момент не заинтересовавшие ни Александра Беглова, ни его бизнес-партнеров и друзей в качестве источника получения финансовой выгоды, продолжают доживать свой век и постепенно разрушаться. Во многом это «заслуга» представителей Смольного, фактически «распугавших» всех потенциальных инвесторов.
Согласно данным портала «Живой город», только за последние пять лет Северная столица утратила не менее 70 уникальных архитектурных объектов, формировавших исключительный исторический облик Петербурга. Примеры долго искать не нужно — в местных СМИ систематически сообщается о пожарах на территории ОКН «Красный треугольник», включающего ансамбль из более чем 150 бывших заводских корпусов и вспомогательных построек. Несмотря на плачевное состояние многих расположенных там зданий и масштабное обрушение фасада одного из них в феврале прошлого года, в Смольном долгое время занимаются реставрацией объекта только на словах.
Сложившаяся в Санкт-Петербурге ситуация с объектами культурного наследия показывает, что в поле зрения городских властей находятся лишь те из них, которые представляют коммерческий интерес для губернатора Александра Беглова, его окружения, а также друзей и бизнес-партнеров градоначальника. Остальные же просто продолжают неумолимо разрушаться на глазах горожан фактически без какого-либо шанса на реставрацию в обозримой перспективе.
Напомним, ранее в СМИ сообщали, что защитники дома Басевича могут попасть под арест из-за пикетов в защиту объектов культурного наследия Петербурга