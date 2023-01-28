Коммерческие интересы Беглова и его окружения стали основным критерием в определении судьбы ОКН в Петербурге

Откровенные факты коррупции нашли отражение и в самом Смольном, в связи с чем Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. «Фонтака» сообщала ранее, что ведомство Александра Бастрыкина намерено проверить документацию по 50 историческим объектам в Петербурге, в том числе ОКН, среди которых есть уже разрушенные, и где работы только планируются. Помимо прочего, следователями будут детально изучены все решения об изменении зон охраны, соответствующие экспертизы и переписка. Напомним, в конце сентября по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий был задержан председатель петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров. Поводом для этого стала череда сносов зданий XIX века в Северной столице. По мнению следователей, чиновники из горадминистрации могли намеренно менять годы постройки сооружений на период после 1917 года, выводя из-под охраны.