Отношение губернатора Беглова к Петербургу и его жителям через призму «Прямой линии»

В 2021 году президент РФ Владимир Путин дал рекомендации главам субъектов Федерации проводить как минимум одну прямую линию с гражданами в год. Градоначальники ринулись исполнять поручение лидера государства. Вот только к обязанности одни отнеслись с полной ответственностью, а другие, как говорится, спустя рукава.
Накануне онлайн-встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова ФАН представил отношение градоначальника к городу и его жителям через призму «Прямой линии».
В числе первых, кто с воодушевлением воспринял поручение президента оказались 11 губернаторов среди них Андрей Клычков (Орловская область), Айсен Николаев (Якутия), Игорь Кобзев (Иркутская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Андрей Чибис (Мурманская область) и другие. Для сравнения петербургский глава оставил встречу с жителями на последний момент и провел ее под конец года - 25 декабря.
В 2022 году особой результативность по проведению прямых линий Беглов также не отличился. Также, как и в предыдущий год петербуржский глава провел одну встречу. К примеру, глава Ставропольского края Владимир Владимиров провел семь онлайн-встреч с гражданами, после чего дал 150 протокольных поручений.
Кроме того, встречу Беглова в 2022 году многие эксперты, да и жители города окрестили настоящим провалом. Действительно волнующих тем в эфире не прозвучало или их коснулись косвенно, трансляция продлилась около часа с большим перерывом из-за технических неполадок. А после завершения онлайн-встречи зрители и вовсе заподозрили, что включение было не в прямом эфире, а ранее записанное на видео.
Между тем, Хабаровский губернатор Дегтярев уделил общению с жителями региона два часа, столько же времени на общение с людьми уделил и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Прямая линия губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и вовсе длилась более трех часов. Наверняка, градоначальникам было что обсудить с жителями регионов. На этом фоне невольно задаешься вопросом, неужели в Петербурге мало тем для обсуждения или градоначальник просто не хочет их обсуждать?