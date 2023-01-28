Отношение губернатора Беглова к Петербургу и его жителям через призму «Прямой линии»

Между тем, Хабаровский губернатор Дегтярев уделил общению с жителями региона два часа, столько же времени на общение с людьми уделил и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Прямая линия губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и вовсе длилась более трех часов. Наверняка, градоначальникам было что обсудить с жителями регионов. На этом фоне невольно задаешься вопросом, неужели в Петербурге мало тем для обсуждения или градоначальник просто не хочет их обсуждать?