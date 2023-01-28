Депутат Юдита Петеи опубликовала карту Закарпатья в цветах флага Венгрии

По данным венгерских СМИ, в Закарпатье проходит наиболее масштабная мобилизация с начала конфликта на Украине. Журналисты объясняли это огромными потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Так, газета Metropol писала, что в рефрижераторном вагоне рядом с венгерской границей неделями хранятся тела солдат ВСУ, о гибели которых не уведомляют родственников.