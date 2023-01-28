Депутат Юдита Петеи опубликовала карту Закарпатья в цветах флага Венгрии

Карта Закарпатской области Украины в цветах венгерского флага появилась на странице в социальных сетях местного депутата Юдиты Петеи.
Петеи входит в Партию венгров Украины. Половина опубликованной на ее странице карты Закарпатья была выкрашена в цвета флага Венгрии. Позже депутат удалила собственный пост. Ранее она сообщала о притеснениях, с которыми сталкиваются венгры в Закарпатской области.
По данным венгерских СМИ, в Закарпатье проходит наиболее масштабная мобилизация с начала конфликта на Украине. Журналисты объясняли это огромными потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Так, газета Metropol писала, что в рефрижераторном вагоне рядом с венгерской границей неделями хранятся тела солдат ВСУ, о гибели которых не уведомляют родственников.