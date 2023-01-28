«Прямая линия» не помогла: при Беглове проблемы общественного транспорта в Петербурге не решаются

Чиновники Смольного сводили счеты не только с петербургской подземкой, но и с трамваем. Использование этого экологичного и долговечного транспорта в городе планомерно сокращается. Износ путей растет, а ремонтируют трамвайную инфраструктуру все неохотнее. Что интересно, но старых путях эксплуатируются новые составы, что еще сильнее увеличивает их износ, сокращая срок использования. Но это не все. Протяженность трамвайных линий за последние 20 лет в Петербурге сократилась на треть – с 700 км до 445, при этом в последние годы пропорционально растут и расходы на них – причем пропорция обратная – чем короче пути, тем больше трат из бюджета на их содержание.