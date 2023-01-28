«Прямая линия» не помогла: при Беглове проблемы общественного транспорта в Петербурге не решаются

Полная стагнация строительства метрополитена, сокращение протяженности трамвайных линий, отмена удобных маленьких автобусов и увеличение интервалов движения больших. Это лишь маленький список проблем, появившихся в Петербурге за время правления губернатора Александра Беглова, которые добавились к существующим до него.
В субботу, 28 января Беглов провел «прямую линию» по вопросам, беспокоящим петербуржцев. Одной из «наболевших» тем для обсуждения не первый год является городской общественный транспорт. Однако в этот раз градоначальник решил не притрагиваться к неудобным вопросам и перейти на чуть более «нейтральную» тему снегоуборки.
Но горожане помнят все обещания и неудавшиеся реформы политика. Нередко губернатору Петербурга Александру Беглову припоминают обещания по строительству новых станций подземки. Недавно, например, уже который раз перенесли сроки сдачи «Горного института». Проблемы со строительством новых станций вполне закономерны, поскольку ранее петербургский «Метрострой» оказался искусственно обанкрочен после 80 лет работы, а имена его бессменных руководителей Вадима и Николая Александровых фактически были заклеймены позором.
Развал «Метростроя» начался еще при минувшем губернаторе Георгии Полтавченко, но окончательно «добил» предприятие, как утверждают СМИ, нынешней градоначальник Александр Беглов. Представители «Метростроя» отмечали, что Смольный попросту отказался платить им за уже выполненную работу. Проблемы у предприятия начались, когда в работе находились девять петербургских контрактов и один московский. По факту оплачивался только последний, а остальные – расторгались в одностороннем порядке. Петербургские власти объяснили свои действия тем, что рабочие не уложились в сроки.
На месте обанкроченного «Метростроя» появился «Метрострой Северной Столицы», который, по оценкам журналистов, станет для петербуржцев насосом для выкачивания денег в ближайшие шесть лет. При этом эксперты обращают внимание, что в случае очередного банкротства МССС предприятие может исчезнуть. Тогда петербуржцы и вовсе останутся без новых станций.
Чиновники Смольного сводили счеты не только с петербургской подземкой, но и с трамваем. Использование этого экологичного и долговечного транспорта в городе планомерно сокращается. Износ путей растет, а ремонтируют трамвайную инфраструктуру все неохотнее. Что интересно, но старых путях эксплуатируются новые составы, что еще сильнее увеличивает их износ, сокращая срок использования. Но это не все. Протяженность трамвайных линий за последние 20 лет в Петербурге сократилась на треть – с 700 км до 445, при этом в последние годы пропорционально растут и расходы на них – причем пропорция обратная – чем короче пути, тем больше трат из бюджета на их содержание.
Отдельно стоит напомнить о транспортной реформе, которую власти практически сразу перестали таковой называть. Получилось так, что при переходе на новые автобусы (которые обязали купить перевозчиков за свой счет) сократилось количество маршрутов. В результате интервал движения автобусов увеличился в пять-шесть раз, а периодами на остановках происходит скопление народа. Все потому, что власти решили отменить отдельные маршруты общественного транспорта, перенести остановки и упразднить маршрутки. Журналисты считают весьма вероятным, что в этом году Петербург с его огромными бюджетами не попадет даже в десятку комфортных городов России.
Можно констатировать печальную статистику: в результате всех преобразований, наступивших при правлении Александра Беглова, в городе уменьшилось количество автобусов и видов этих самых автобусов, сократилось трамвайное движение, но существенно выросли расходы на содержание путей и не стало единственного опытного предприятия по строительству метрополитена, при этом само метро не строится, а расходы на него, отчего-то, продолжают расти. Причем «откатить обратно» всю эту ситуацию уже не получится – за три года в городе натворили столько дел, что тот, кто придет после Беглова на должность губернатора будет разгребать эти «Авгиевы конюшни» очень долго.
Ранее актер Чардымский оценил прямую линию Беглова.