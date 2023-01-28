Стоимость бензина в США выросла более чем на 9%

Стоимость бензина в Соединенных Штатах увеличилась с начала января на 9,2%, передает «Коммерсантъ» данные аналитиков Bespoke Investment Group.
Согласно их статистике, цены на топливо в Соединенных Штатах достигли отметки в 3,5 доллара за галлон, и это только с начала года.
Ранее подорожание до 5,03 доллара произошло в июне 2022 года, но к концу декабря стоимость бензина снизилась до 3 долларов.
Подорожание на сегодняшний день составило почти 13%, если делать расчеты с декабря прошлого года. Такая ситуация негативно отразится на борьбе американских властей с инфляцией, отмечают эксперты.