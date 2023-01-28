Поклонники заподозрили Волочкову в пьянстве из-за выпуска нового шоу с ее участием

Артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова проявляет несдержанность в вопросе употребления алкоголя. К такому выводу пришли поклонники, ознакомившиеся с выпуском нового шоу журналистки Алены Жигаловой с ее участием.
Как показалось большому числу зрителей, заслуженная артистка России появилась в студии передачи в нетрезвом виде. Некоторые настолько обеспокоились таким положением дел, что даже начали бить тревогу в комментариях.
«Ей точно помощь нужна»;
«Зачем показывать невменяемого человека?»;
«Как мне жаль, что жизнь Анастасии меняется не в лучшую сторону. Очень тяжко видеть ее такую», — высказались поклонники.
Одной из тем выпуска стала несостоявшаяся свадьба балерины, о подготовке которой она сообщила перед Новым годом. Как призналась Волочкова, говоря о своих планах расписаться с возлюбленным, она лишь хотела подарить журналистам очередной повод для обсуждений.