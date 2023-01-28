Поклонники заподозрили Волочкову в пьянстве из-за выпуска нового шоу с ее участием

Одной из тем выпуска стала несостоявшаяся свадьба балерины, о подготовке которой она сообщила перед Новым годом. Как призналась Волочкова, говоря о своих планах расписаться с возлюбленным, она лишь хотела подарить журналистам очередной повод для обсуждений.