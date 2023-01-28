Бывший депутат Роман Худяков предсказал Евгению Петросяну аншлаги на Западе

По мнению экс-депутата, охранять юмориста нужно от русофобов и хейтеров, которых на Западе достаточно. Он предложил и вовсе отправиться на гастроли на танках и самолетах, а график выступлений начертить красным маркером прямо на карте мира. Худяков подчеркнул, что пока это просто шутка, но если Петросян возьмет идею на вооружение, он против не будет.