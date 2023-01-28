Бывший депутат Роман Худяков предсказал Евгению Петросяну аншлаги на Западе

Бывший депутат Роман Худяков предсказал, что юморист Евгений Петросян в будущем будет собирать аншлаги на своих выступлениях в западных странах.
Петросян выступил с новогодним обращением на «Голубом огоньке», где посмеялся над кризисом в странах Запада. Европейцы раскритиковали речь юмориста, но принялись смотреть его выступления. По словам Худякова, некоторые переводят их на английский язык и сравнивают российского артиста с американским комиком Джорджем Карлином.
«Если так дальше пойдет, скоро пожилой и заслуженный Евгений Ваганович, поддерживающий СВО, сможет поехать с гастролями по западным странам, собирая залы не хуже [Максима] Галкина (признан иноагентом в РФ) – только нужно обязательно взять с собой охрану», — написал Худяков в Telegram-канале.
По мнению экс-депутата, охранять юмориста нужно от русофобов и хейтеров, которых на Западе достаточно. Он предложил и вовсе отправиться на гастроли на танках и самолетах, а график выступлений начертить красным маркером прямо на карте мира. Худяков подчеркнул, что пока это просто шутка, но если Петросян возьмет идею на вооружение, он против не будет.