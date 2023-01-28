Гурулев: ВС РФ необходимо использовать гиперзвуковое оружие в ходе СВО

Российские войска должны применять гиперзвуковое оружие в ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации на Украине.
С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, ВС РФ необходимо задействовать это вооружение, потому что его для этого и разрабатывали.
«Это даст нам продвижение к скорой победе, сохранит жизни наших воинов, это нужно делать», – сообщил парламентарий.
Он также добавил, что нужно серьезно относиться к поставкам Украине любого оружия западного производства.