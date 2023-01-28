«Зажат, скован, закомплексован»: актер Чардымский оценил прямую линию Беглова

Кроме того, встречу Беглова в 2022 году многие эксперты, да и жители города окрестили настоящим провалом. Действительно волнующих тем в эфире не прозвучало или их коснулись косвенно, трансляция продлилась около часа с большим перерывом из-за технических неполадок. А после завершения онлайн-встречи зрители и вовсе заподозрили, что включение было не в прямом эфире, а ранее записанное на видео.