«Зажат, скован, закомплексован»: актер Чардымский оценил прямую линию Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов не умеет общаться в прямом эфире. Такую категоричную оценку в интервью ФАН дал режиссер и актер Алексей Чардымский.
«Кто-то может работать на камеру, — рассуждает мастер сценического жанра. — Когда задают неудобные вопросы он либо отвечает удачно, либо искусно уходит от ответа».
По мнению режиссера, Беглову нужно пройти какую-то телевизионную школу.
«Прямой эфир — это открытость, это умение принимать вопросы от журналистов, жителей и не теряться перед камерами, — делится азами профессионализма Чардымский. — Но дело не только в актерском мастерстве, но и в управленческой некомпетентности, человек плавает в тех вопросах, в которых должен чувствовать себя уверенно, тем более он не первый год в губернаторском кресле».
К самому ему вопросов много, считает актер. И это не только уборка снега.
«Почему у нас пока человека не собьют на перекрестке, светофор не поставят? И подобных примеров масса, губернатор и его службы работают по принципу пока гром не грянет», — дает оценку режиссер.
«Возможно это взаимосвязано и с его заторможенностью на съемках. Я видел, как он работает на камеру: зажат, скован, закомплексован», — резюмирует Алексей Чардымский.
В 2021 году президент Владимир Путин дал рекомендации главам субъектов Федерации проводить как минимум одну прямую линию с гражданами в год. Градоначальники ринулись исполнять поручение лидера государства. Вот только к обязанности одни отнеслись с полной ответственностью, а другие, как говорится, спустя рукава. Накануне онлайн-встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова ФАН представил отношение градоначальника к городу и его жителям через призму «Прямой линии».
В числе первых, кто с воодушевлением воспринял поручение президента оказались 11 губернаторов среди них Андрей Клычков (Орловская область), Айсен Николаев (Якутия), Игорь Кобзев (Иркутская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Андрей Чибис (Мурманская область) и другие. Для сравнения петербургский глава оставил встречу с жителями на последний момент и провел ее под конец года - 25 декабря.
В 2022 году особой результативность по проведению прямых линий Беглов также не отличился. Также, как и в предыдущий год петербуржский глава провел одну встречу. К примеру, глава Ставропольского края Владимир Владимиров провел семь онлайн-встреч с гражданами, после чего дал 150 протокольных поручений.
Кроме того, встречу Беглова в 2022 году многие эксперты, да и жители города окрестили настоящим провалом. Действительно волнующих тем в эфире не прозвучало или их коснулись косвенно, трансляция продлилась около часа с большим перерывом из-за технических неполадок. А после завершения онлайн-встречи зрители и вовсе заподозрили, что включение было не в прямом эфире, а ранее записанное на видео.
Ранее петербуржец пожаловался на полную некомпетентность Беглова в проведении мусорной реформы.