Манукян прокомментировал прямую линию с Бегловым: не справляетесь — делегируйте свои обязанности другим лицам

Беглову был задан вопрос о том, почему снегоуборочной техники не видно на улице в дневное время суток, особенно во время снегопадов, которые парализуют автомобильное движение и создают огромные пробки. На это чиновник ответил, что основное время работы коммунальных служб – ночь. Поскольку если одновременно выпустить в город большое количество техники, это еще сильнее застопорит транспортную систему города.