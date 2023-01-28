Манукян прокомментировал прямую линию с Бегловым: не справляетесь — делегируйте свои обязанности другим лицам

Прямая линия с губернатором Санкт-Петербурга началась 28-го января в 16 часов по московскому времени и продлилась всего час. Именно столько времени готов потратить Александр Беглов на общение с жителями города и ни минутой больше. В ходе беседы с петербуржцами, градоначальнику пришлось отвечать на многочисленные вопросы касаемо некачественной уборки города в зимнее время.
Из года в год Смольный регулярно ставит задачи закупить технику, найти необходимый персонал, но не справляется с поставленными целями.
Беглову был задан вопрос о том, почему снегоуборочной техники не видно на улице в дневное время суток, особенно во время снегопадов, которые парализуют автомобильное движение и создают огромные пробки. На это чиновник ответил, что основное время работы коммунальных служб – ночь. Поскольку если одновременно выпустить в город большое количество техники, это еще сильнее застопорит транспортную систему города.
При этом, по сути, слова губернатора – ни что иное, как заявление о нарушении регламентов по производству работ по комплексной уборке автомобильных дорог, улиц, внутриквартальных территорий. Соответствующими документами четко обозначено время, за которое работники коммунальных служб должны избавляться от наледи, снежных масс и прочих «прелестей» зимнего периода. Скорость и порядок выполнения таких задач устанавливаются на федеральных и региональных уровнях.
Большое количество петербуржцев также предъявило претензии частным компаниям, которые все еще обслуживают их дома и придомовые территории. Проблемы все те же: плохо убирают, не убирают совсем. Реформа, согласно которой ответственность за уборку города полностью берет на себя государственные компании, началась 1-го января. При этом контракты с частными подрядчиками и ныне там.
Журналист Вадим Манукян также оказался в числе недовольных качеством уборки снега. В беседе с корреспондентом ФАН он поругал градоначальника за безответственность и предложил ему уйти с поста:
«Каждую зиму мы ходим в баню, ой, то есть каждую зиму в Питере на улицах много снега. Все как в "Иронии судьбы". Нет, я, конечно, понимаю, погода, осадки, но надо же все же город в порядке содержать. Надоело утопать в сугробах. Выходишь из транспорта и попадаешь в снежную ловушку. А чуть начинает таять так и вовсе оказываешься по колено в воде. Порядок нужно наводить господин Беглов. Туристы приезжают, и что они видят? Не можете, не справляетесь — делегируйте свои обязанности другим лицам».
Ранее Беглов переложил вину в плохой уборке снега на подрядчиков-«жуликов».