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Более 19 тысяч паспортов выдали в Краснодарском крае жителям новых российских регионов

Общество
Более 19 тысяч паспортов выдали в Краснодарском крае жителям новых российских регионов

Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей выдано более 19 тысяч российских паспортов.

Мероприятие по выдаче главного документа, удостоверяющего личность, состоялось в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего Кубань приняла около 100 тысяч жителей из новых регионов России. Переселенцы живут в Анапе и Геленджике, а также Темрюкском, Туапсинском и Апшеронского районах.

Людям помогают с поиском работы, а детей устраивают в местные сады и школы. Кроме того, продолжается выдача жилищных сертификатов. На сегодняшний день из поступивших 8,5 тысячи заявлений одобрены свыше 5,5 тысячи.
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