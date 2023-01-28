Дело не в Смольном: Беглов переложил вину в плохой уборке снега на подрядчиков-«жуликов»

Санкт-Петербург переходит на второй этап системы уборки внутриквартальных территорий с 1 января. Иными словами, прошел почти месяц. Подрядчиков нанимали в начале, и горожане уже жалуются на их некачественную работу. В некоторых случаях подрядчики совсем никакой работы не делают. Смольный в этом не виноват, следует из мысли Беглова, потому что подрядчики — жулики. Смольный с ними борется, говорил губернатор, но не сказал, как именно.