Дело не в Смольном: Беглов переложил вину в плохой уборке снега на подрядчиков-«жуликов»

Дело не в Смольном: Беглов считает виноватыми в плохой уборке снега подрядчиков-«жуликов»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в плохой уборке снега в Северной столице виноваты «жулики». Об этом он рассказал во время прямой линии в субботу, 28 января. Отвечая на вопрос, почему в городе проблемы с уборкой снега, Беглов не указал на ошибки местных властей, а обвинил подрядчиков, которых назвал жуликами.
Санкт-Петербург переходит на второй этап системы уборки внутриквартальных территорий с 1 января. Иными словами, прошел почти месяц. Подрядчиков нанимали в начале, и горожане уже жалуются на их некачественную работу. В некоторых случаях подрядчики совсем никакой работы не делают. Смольный в этом не виноват, следует из мысли Беглова, потому что подрядчики — жулики. Смольный с ними борется, говорил губернатор, но не сказал, как именно.
При этом большинство подрядчиков все еще продолжают выполнять обязанности, которые возложил на них город. То есть «жулики» все еще работают, хоть жители жалуются на обратное.
Кроме этого, губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что город не может вовремя проверять, имеются ли у подрядчика нужные техника и оборудование. Однако не раз власти заявляли о якобы полном контроле над деятельностью, которую ведут подрядные организации Северной столицы. Некоторые из пользователей в комментариях во время прямой линии под ее трансляцией указывали, что Беглов ответил на вопрос сбивчиво, неточно и уклончиво. По замечаниям других петербуржцев, которые комментировали трансляцию, губернатор не решил жалоб горожан своим ответом.
Отметим, что информационные службы властей Петербурга во время зимы не раз уведомляли будто город готов к уборке снега: закупили всю необходимую технику и оборудование, устроили дворников и механизаторов. На деле горожане видят иную картину, не ту, которую транслируют через рупоры Смольного.
Также в декабре прошлого года Беглов пообещал горожанам, что будет проводить прямые трансляции ежемесячно. Однако пользователи указывают, что вопросы выбирают заранее, а не сразу во время прямой линии, поэтому формат называют неверно.
Говоря с ведущим, Беглов к тому же отметил, что город — Санкт-Петербург — это сложный организм, за которым трудно ухаживать. Проблемы, возможно, постараются, сказал Беглов, закрыть к 2025 году, потому что проблемы копились десятилетиями.