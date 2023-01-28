На военно-исторической конференции в Музее Победы выступили бывшие узники Освенцима

В Музее Победы на Поклонной горе состоялась военно-историческая конференция с участием бывших узников концентрационного лагеря Освенцим. Ветераны поделились воспоминаниями об ужасах фашистского режима.
Мероприятие приурочено к годовщине освобождения нацистского лагеря Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста. В нем приняли участие известные историки, представители российского союза ветеранов, Международного союза бывших малолетних узников фашизма, а также московские школьники и представители движения «Юнармия».
«Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить о подвиге нашей Красной армии. Об этом забывать нельзя. У нас сейчас идет спецоперация. И этот фашистский режим, который возник на Украине, который вынянчила и воспитала Европа во главе с Америкой и Англией, он просто нас возмущает. Как Европа не видит то зло, которое несет этот режим?!» — сказала председатель московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Инна Харламова.
Перед гостями выступили бывшие узники Освенцима — Евгений Ковалев и Татьяна Фомина. Они рассказали об ужасах, которые пережили, будучи детьми.
«Говорить очень тяжело и очень трудно. Сама я из Белоруссии. Война лишила меня всего: лишила родителей и лишила детства» — произнесла Татьяна Фомина.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. В этот день, 27 января 1945 года, Красная армия освободила заключенных концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 миллиона человек, в том числе около одного миллиона евреев.