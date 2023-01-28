На военно-исторической конференции в Музее Победы выступили бывшие узники Освенцима

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. В этот день, 27 января 1945 года, Красная армия освободила заключенных концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 миллиона человек, в том числе около одного миллиона евреев.