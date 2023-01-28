Беглов призвал сделать профессию дворника в Петербурге престижной «как в Ленинграде»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал сделать профессию дворника вновь уважаемой среди горожан. По его словам, она утратила свою былую престижность, и это необходимо исправить.
Глава города ответил на вопрос петербуржца об уровне заработной платы дворников в рамках прямой линии. По словам горожанина, он не получает обещанные властями города 49 тысяч рублей. Вместо этого ему выплачивают лишь 46 тысяч при условии работы на 1,5 ставки. Беглов подчеркнул, что зарплата в размере 49 тысяч рублей возможна лишь при работе в бюджетном учреждении.
Александр Беглов также заявил, что властям города важно, чтобы в систему ЖКХ приходили петербуржцы. По его мнению, профессия дворника утратила свою былую престижность.
«За последние 20-30 лет профессия утратила свое значение. Надо ее возродить. Она стала непрестижной, надо сделать ее престижной», – заявил градоначальник.
При этом губернатор согласился с ведущим, что в Ленинграде в каждом дворе знали и уважали своего дворника. Примечательно, что сам Беглов родился и вырос в Баку и не может знать о взаимоотношениях ленинградцев и дворников.