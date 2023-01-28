Беглов призвал сделать профессию дворника в Петербурге престижной «как в Ленинграде»

Глава города ответил на вопрос петербуржца об уровне заработной платы дворников в рамках прямой линии. По словам горожанина, он не получает обещанные властями города 49 тысяч рублей. Вместо этого ему выплачивают лишь 46 тысяч при условии работы на 1,5 ставки. Беглов подчеркнул, что зарплата в размере 49 тысяч рублей возможна лишь при работе в бюджетном учреждении.