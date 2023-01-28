Беглов неудачно попытался объяснить складирование грязного снега на газонах в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 января провел прямую линию, в рамках которой жители Северной столицы задали ему волнующие их вопросы, в том числе касающиеся халатной уборки снега на улицах.
Горожане поинтересовались, почему коммунальные службы складируют грязный снег на газонах или за домами, уточнив, что это запрещено. Беглов попытался объяснить, что для этих целей существует снегоплавильные пункты, а также «площадки для перегрузки во время сильных осадков».
«Определены площадки для временного складирования, которые согласовали с Роспотребнадзором. Мы не сами это придумали», — заявил градоначальник.
Губернатор также заверил, что руководство Петербурга будет разбираться с нарушением правил складирования снега. Он призвал горожан сообщать о «хулиганах».
Стоит отметить, что жители Северной столицы страдают от бездействия Смольного во главе с Бегловым с прошлой зимы. Они беспрестанно жалуются на огромные сугробы на газонах, наледь и неубранный снег на дорогах.