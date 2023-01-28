Беглов неудачно попытался объяснить складирование грязного снега на газонах в Петербурге

Горожане поинтересовались, почему коммунальные службы складируют грязный снег на газонах или за домами, уточнив, что это запрещено. Беглов попытался объяснить, что для этих целей существует снегоплавильные пункты, а также «площадки для перегрузки во время сильных осадков».