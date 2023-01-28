Туристы пострадали в ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Нигде

Микроавтобус с пассажирами попал в аварию в провинции Нигде в центре Турции. В результате травмы получили как минимум 12 человек. Их гражданство пока не уточняется. Также пострадали водитель и гид.
Транспорт ехал из Стамбула в Каппадокию. В какой-то момент машина перевернулась. Всех пострадавших доставили в больницу. Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.
Ранее в Турции случилось ДТП, жертвами которого стали несколько человек. Авария произошла в провинции Мерсин, сообщал телеканал «360».