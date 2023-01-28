Губернатор Петербурга Беглов дважды ответил на один и тот же вопрос в ходе прямой линии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отвечает на вопросы горожан в рамках прямой линии, которую посвятили очистке улиц от снега и наледи. При этом зрители заметили, что градоначальнику задают одинаковые вопросы.
Главу города не смутил тот факт, что ведущие прямой линии задали ему один и тот же вопрос дважды. Другие вопросы также не отличаются разнообразием и звучат практически идентично. Предполагается, что это обусловлено согласованностью каждого из них. Ответы также похожи на использовавшиеся в прошлом году формулировки, передает издание «ПолитРоссия».
Подчеркивается, что в этот раз прямая линия с губернатором ограничилась лишь ответами на вопросы, связанные с уборкой снега. Другие темы, также волнующие петербуржцев, остались без внимания со стороны Александра Беглова.