Составлен рейтинг городов мира, которые разочаровали туристов сильнее всего

Рейтинг наиболее переоцененных туристических направлений подготовил сайт kingcasinobonus.uk. Его составили на основе обзоров пользователями на различных платформах для путешествий.
Список городов мира, которые разочаровали туристов сильнее всего, включает 85 направлений. Как пишет Independent, его возглавляет Бангкок. Вероятность того, что столица Таиланда не оправдает ожиданий путешественников, оценили почти в 17%. Самой разочаровывающей достопримечательностью Бангкока называется улица Каосан.
На второй строчке рейтинга оказалась Анталья, а на третьей — Сингапур. За ними следуют Мюнхен, Римини, Майами, Мумбаи, Лондон, Париж и Токио.