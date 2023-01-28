Составлен рейтинг городов мира, которые разочаровали туристов сильнее всего

Список городов мира, которые разочаровали туристов сильнее всего, включает 85 направлений. Как пишет Independent, его возглавляет Бангкок. Вероятность того, что столица Таиланда не оправдает ожиданий путешественников, оценили почти в 17%. Самой разочаровывающей достопримечательностью Бангкока называется улица Каосан.