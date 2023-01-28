Российское судно с зерном приняли в египетском порту Сафага

Судно с 63 тысячами тонн российского зерна приняли в египетском порту Сафага, передает портал youm7. Издание сообщило, что это был сухогруз под флагом Мальты.
Россия ранее направляла корабль для экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Однако почти за пять месяцев удобрения не попали на египетский рынок.
ООН и РФ до этого подписали меморандум, предполагающий фиксацию обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. В то же время это помогло стране вывести удобрения на мировые рынки.