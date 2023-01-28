Мачеха Сергея Супонева рассказала о последнем звонке сына Юлии Кузьминой

Телеведущий и руководитель дирекции детских и развлекательных программ на телеканале ОРТ Сергей Супонев незадолго до своей трагической гибели позвонил любимой женщине. И речь идет не о его жене Ольге Мотиной.
Как рассказала мачеха Супонева Ольга Краева, любовью всей его была модель Юлия Кузьмина. Именно о ней были все его мысли в день, когда телеведущий разбился на снегоходе.
«Сережа бежал по жизни, смеясь, улыбаясь, радуясь. Все его жены были прихваченными по дороге. Вот так считаю как мачеха. Пусть это будет так. А Юлю он любил, но тут что-то не состоялось. Последний его звонок был Юлии», — рассказала она в документальном фильме Первого канала «Герой моего детства».
Супонева не стало 8 декабря 2001 года. Спустя несколько дней телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище города Москвы. На надгробии звезды выбита придуманная его отцом эпитафия: «Твой звездный путь на этот свете пролег с экрана в души к детям».