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Шольц озвучил главную стратегическую цель Германии в отношении России

Политика
Шольц озвучил главную стратегическую цель Германии в отношении России

Германия не должна позволить России расширить границы. Соответствующее заявление сделал глава немецкого кабмина Олаф Шольц.

По его словам, Берлин в украинском кризисе намерен ориентироваться на три принципа. Во-первых, Германия будет препятствовать прямому столкновению России и НАТО. Во-вторых, руководство республики продолжить помощь киевскому режиму. Кроме того, Шольц гарантировал, что принимать решения по Украине будет исключительно взвешенные.

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — подчеркнул Шольц.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что европейские страны ведут «войну с Россией».
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