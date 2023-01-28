Шольц озвучил главную стратегическую цель Германии в отношении России

По его словам, Берлин в украинском кризисе намерен ориентироваться на три принципа. Во-первых, Германия будет препятствовать прямому столкновению России и НАТО. Во-вторых, руководство республики продолжить помощь киевскому режиму. Кроме того, Шольц гарантировал, что принимать решения по Украине будет исключительно взвешенные.