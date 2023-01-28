Экипажи ВКС РФ и ВВС Белоруссии отработали боевое применение в ходе совместных учений

Экипажи самолетов ВКС РФ и ВВС Белоруссии в ходе совместных учений отработали боевое применение, говорится в сообщении белорусского минобороны.
Отмечается, что маневры проводятся в рамках летно-тактических учений российских и белорусских ВС, которые стартовали 16 января.
«Экипажи выполняют боевое применение на полигоне Ружанский», — сказано в сообщении.
Стоит подчеркнуть, что российско-белорусские учения продлятся до 1 февраля. Военнослужащие отработают широкий спектр вопросов, в том числе ведение воздушной разведки и совместное патрулирование воздушного пространства.