Беглов невнятно ответил на вопрос о разнице в уборке дворов Петербурга с введением новой системы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел прямую линию с жителями Северной столицы. В ходе эфира прозвучал вопрос о разнице в уборке дворовых территорий с введением новой системы, на который градоначальник не смог дать конкретный ответ.
Второй этап перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий начался 1 января этого года. Однако пока это произошло только по документам, на деле созданные в каждом районе жилищные агентства, подконтрольные администрации города, не спешат забирать на себя функции предыдущих подрядчиков. Беглов попытался объяснить, почему так происходит, однако ответ градоначальника получился невнятным.
«Если посмотреть на цифры, о которых вы говорите, то в Петербурге более двух тысяч направлений, по которым нужно принять соответствующие решения. Сейчас идет переходный период, поэтому действуют старая и новая модель уборки. Поэтому мы только с 1 января перешли. И переход идет постепенно. Я бы хотел отметить, что не все фирмы и организации плохо справляются со своими обязанностями», — попытался объяснить Беглов в ходе прямой линии.
Из сказанного понятно одно — власти Петербурга не торопятся внедрять в практику то, что задумали. Однако потратить бюджетные деньги они успели быстро. Так, администрация закупила без малого 1200 единиц коммунальной техники для нужд новых ГУ ЖА. Найм сотрудников оказался не быстрым, а в Смольном успокаивают, что пока нужно просто «обкатать» новую технику, поэтому переход на новую систему уборки происходит черепашьими темпами.