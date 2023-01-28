Беглов невнятно ответил на вопрос о разнице в уборке дворов Петербурга с введением новой системы

Из сказанного понятно одно — власти Петербурга не торопятся внедрять в практику то, что задумали. Однако потратить бюджетные деньги они успели быстро. Так, администрация закупила без малого 1200 единиц коммунальной техники для нужд новых ГУ ЖА. Найм сотрудников оказался не быстрым, а в Смольном успокаивают, что пока нужно просто «обкатать» новую технику, поэтому переход на новую систему уборки происходит черепашьими темпами.